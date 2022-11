Appena un anno fa Dusannon aveva nemmeno collezionato una presenza in, è sempre bene ricordarlo. Il giocatore serbo ora è pronto a giocare unda protagonista con la sua nazionale. Da attaccante che milita in una grande squadra. Dusan ora è cresciuto e no, non dimentichiamo che. Infatti, nel corso dell'amichevole contro il Bahrain il giocatore è stato circondato da tifosi per un vero e proprio, tutti alla ricerca di un selfie con il bomber della Juventus, di un autografo o per lo meno di un contatto.Alla fine Vlahovic è stato portato sull'autobus scortato dalla sicurezza locale che è subito accorsa vedendo la quantità di gente. Dusan ha messo da parte i guai fisici che gli avevano fatto saltare le ultime gare alla corte di Massimiliano Allegri. Sì, proprio il tecnico toscano che non ha mai risparmiato le critiche verso l'attaccante e nemmeno i paragoni con Arek. Molto diverse invece le parole spese dal CT della Serbia che invece ha spiegato: "Avevamo deciso che Vlahovic non sarebbe partito titolare, ma che avrebbe comunque messo minuti nelle gambe.. È stata un’ottima partita nel secondo tempo".Ora, grazie alla grande fiducia che Stojkovic ripone in Vlahovic la Juventus può sperare che dal Qatar torni un nuovo Dusan, consapevole delle sue potenzialità e qualità e che abbia fatto il definitivo salto di qualità per la sua consacrazione finale.