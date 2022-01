1









In campo continua a fare il suo e a farlo bene: gol. Anche nella partita di ieri contro il Napoli in Coppa Italia, che è valsa ai viola la qualificazione ai quarti di finale, Dusan Vlahovic ha timbrato il cartellino. Ma non è detto che l'attaccante serbo i quarti di finale con la Fiorentina li giochi: che il suo futuro sia lontano da Firenze è ormai assodato, ma nelle ultime ore emerge la possibilità che Vlahovic possa lasciare la squadra allenata da Italiano già a gennaio. Una possibilità che non è stata esclusa nemmeno Joe Barone, intervistato da Sport Mediaset prima di Napoli-Fiorentina: "​Siamo pronti a valutare tutte le offerte ma al momento non è arrivato niente".



PRESSING GUNNERS - Pare, invece, che un'offerta ci sia. E che si avvicini anche alla richiesta del club di Commisso: lo riporta Calciomercato.com. Si tratta dell'Arsenal, che tra le squadre europee interessate a Vlahovic sembra quella più intenzionata a stringere i tempi. L'interesse dei Gunners fa il paio con quello del Tottenham. E anche il City di Guardiola non è da escludere. In Italia, come noto, la squadra più interessata a Vlahovic è la Juventus, seguita dall'Inter. Ma tornando all'offerta dell'Arsenal, il club londinese avrebbe messo sul piatto una cifra che si avvicina ai 70 milioni chiesti dalla Fiorentina. Cifra che se fosse raggiunta, potrebbe concludere la trattativa. Certo, resterebbe poi da trovare l'accordo con il giocatore e il suo entourage di agenti: niente affatto scontato, viste le alte commissioni richieste e la volontà di piazzare Vlahovic altrove.