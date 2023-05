Con chi ce l'aveva Dusanal momento della sostituzione? Gazzetta racconta come rabbia e frustrazione fossero "rivolti probabilmente più verso se stesso che verso l’allenatore, per non essere riuscito a incidere in una gara importante". DV9 aveva avuto l’opportunità di farlo a inizio partita ma ha calciato alto e male e dà lì è entrato nella solita spirale negativa di passaggi sbagliati, palloni persi e giocate affrettate. Fino al cambio, inevitabile e indiscutibile. Si chiede il quotidiano: "Che succede a Vlahovic, potenzialmente l’attaccante più forte della Serie A, su cui la Juventus ha investito più di 80 milioni per portarlo a Torino? Difficile dirlo".