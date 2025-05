Vlahovic, andava meglio con Allegri! I numeri delle ultime due stagioni

AFP via Getty Images

Con tutta probabilità la sfida di domani trae Udinese sarà l'ultima all'Allianz Stadium in maglia bianconera per, che tra l'altro partirà dalla panchina non essendo ancora al 100% dopo il problema muscolare che lo ha tenuto ai box per un paio di settimane. Il suo futuro, del resto, è ormai segnato: senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 - che tra l'altro sarebbe stato finalizzato solo a spalmare il suo alto ingaggio - l'attaccante serbo è infatti destinato all'addio, dopo una stagione che, a parte qualche sprazzo iniziale — su tutti, la serata della doppietta contro il Lipsia — è stata al di sotto delle aspettative su tutta la linea.

Le difficoltà di Vlahovic

Quanto aveva segnato con Allegri

E questo in fase realizzativa, nella partecipazione alla manovra, ma anche nel senso di appartenenza al progetto. Le difficoltà di Vlahovic sono emerse già sotto la gestione die sono proseguite con l’arrivo di, che alla vigilia della sfida contro il Bologna ha spiegato così la sua esclusione: “Non si è sentito al 100% e non parte”.Analizzando i numeri, il confronto tra le ultime due stagioni è significativo. Nel 2023-24, conin panchina, Vlahovic ha chiuso con 38 presenze e 18 goal complessivi, di cui 16 in Serie A — secondo solo a Lautaro Martinez dell'Inter nella classifica marcatori. Nell’annata successiva, 2024-25, divisa tra Thiago Motta e Tudor, il classe 2000 è arrivato a 14 reti in 39 presenze, a due giornate dalla conclusione del campionato.