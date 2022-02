E' capitato ancora, e sono stati nuovamente i tifosi dell'Atalanta. Sono piovuti cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo è stato bersagliato dal pubblico del Gewiss Stadium com'era già capitato nel girone d'andata, con la maglia della Fiorentina. Allora, il tifo atalantino aveva rincarato la dose quando Dusan si era fermato per rispondere alle domande dell'intervista post partita, proprio sotto la curva nerazzurra. La voce, rotta dal dispiacere, aveva ben chiarito la dinamica dell'episodio. Eppure non ci furono sanzioni per il club bergamasco.



SECONDA VOLTA - La Fiorentina stigmatizzò pubblicamente quei cori, difendendo a spada tratta il giocatore. La dinamica avvenuta ieri al Gewiss è stata sostanzialmente la stessa, così come la frase utilizzata per attaccare Vlahovic. Il Giudice Sportivo stavolta si farà sentire? Come all'andata, difficile che accada. La Fiorentina non aveva segnalato gli episodi al Giudice Sportivo, che quindi non aveva potuto emettere sanzioni. Staremo a vedere come andrà stavolta.