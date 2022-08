Come racconta Tuttosport, ieri la propositività sulle fasce è mancata totalmente e così Dusancome fa ad accendersi? Infatti anche con l’Atletico il gol non è arrivato e, al di là della rete personale, il bomber serbo avrà toccato una manciata di palloni senza riuscire a convertirne nemmeno uno in porta.Capitolo tiri: uno in 90 minuti abbondanti, per una Juventus che non può appellarsi soltanto alle assenze o alle gambe imballate. La velocità della palla è ampiamente sotto ritmo.