Una buona prestazione, ma un altro rigore sbagliato. La notte di Dusancontro il Monza non è andata come sperava, anche se dopo soli 11' ha avuto la grossa occasione di sbloccarsi, sprecata per due volte. Bravo Di Gregorio a parare il rigore e superlativo sulla risposta, comunque troppo timida del serbo. Con quello parato dal portiere brianzolo, sono ben 3 i rigori sbagliati da Dusan Vlahovic negli ultimi 4 calciati in maglia Juve. Il serbo non ha centrato il bersaglio con Monza, Empoli (nella gara del 3 settembre scorso) e Samp (12 marzo), segnando solo con l'Udinese il 20 agosto. Un ruolino di marcia che potrebbe spingere Allegri a cambiare la gerarchia dei suoi rigoristi. Ma non solo, ha sbagliato quattro degli ultimi sette rigori calciati in Serie A, dopo che aveva trasformato tutti i precedenti dodici a disposizione.