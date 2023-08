"Sebbene il rapporto umano non sia deteriorato come alcuni sostengono, è però vero che Massimiliano Allegri si porta appresso alcune perplessità circa i limiti caratteriali (da tempo il tecnico gli ripete pubblicamente e in privato che non deve lasciarsi trascinare dall’ansia e dall’emotività) e di lettura tattica delle situazioni soprattutto in relazione ai movimenti che servono al suo tipo di gioco", questo è ciò che scrive nell'edizione odierna Tuttosport sulla situazione dell'attaccante serbo e il rapporto con il tecnico.