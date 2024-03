L'ANALISI TATTICA NELLA GALLERY IN ALTO

. È dall’inizio del girone di ritorno che sta impallinando tutti i poveri portieri che gli capitano a tiro (tutti tranne Sommer, ahimè!). Mi pare che Dusan abbia raggiunto un nuovo livello proprio grazie ad Allegri.. Nasce a Firenze con in panchina un giochista (Italiano), passa alla Juve e incontra sulla sua strada la negazione in persona del bel giuoco, vale a dire (senza offesa e con tutto il rispetto) quella vecchia volpe di Max, principe dei conservatori.E dopo la pioggia di gol in maglia viola (il suo record è 21, stagione 20/21), Dusan in bianconero si inceppa, non supera i 10. Molti lo criticano (io in primis), altri non sanno più come difenderlo. Sbaglia tutti gli stop, forse ha male a qualcosa, segna a fatica e par bravo solo a innervosirsi coi compagni. Poi arriva finalmente la svolta di quest’anno. Continua a sbagliare gli stop, ma almeno si è rimesso a segnare con la fame del centravanti vero. Ha superato la negazione del bel gioco, la fase critica delle critiche, ha imparato a buttarla dentro e fare prestazione senza il “paparino giochista” che lo imbocca.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.