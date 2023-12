Il numero 9 bianconero si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta, parlando anche delle sfide con il suo allenatore e di un passato da cestista: «A 5 anni praticavo basket, però tutti gli amici del quartiere giocavano a calcio così ho chiesto a mia madre di cambiare. Alla Continassa hanno tolto il canestro, ma Allegri sa che quando vorrà potrà sfidarmi. E’ sempre un piacere giocare con lui perché ha una mentalità vincente che riesce a trasmetterti. Lui vuole vincere sempre, come me».«Diciamo che la gira sempre in maniera tale per cui il vincitore risulta lui, ma la competitività fa sempre bene perché aiuta a crescere come mentalità. Allegri è un allenatore vincente e avere uno come lui in panchina è un grosso aiuto. È la cosa che mi ha colpito subito di lui».