Laconta su Dusanper porre fine alla serie di pareggi (3 consecutivi in campionato) e per sfruttare al meglio il match point per la. Dusan, insieme all'ex compagno Paulo Dybala, ora avversario, è stato il giocatore più prolifico dall'inizio del 2024, con 12 gol ciascuno e 2 assist per il serbo. In campionato, Vlahovic ha una media di un gol ogni 130 minuti, posizionandosi come secondo miglior marcatore dietro a Lautaro (16 gol). Tuttavia, ha segnato solo una volta nelle ultime 6 partite (a Cagliari su punizione). Il suo obiettivo è chiudere la stagione in bellezza, magari raggiungendo quota 20 gol, anche per arrivare all'Europeo con la Serbia in piena forma. Durante la partita contro il Milan dello scorso sabato, Allegri lo ha sostituito poco dopo il 60', e Vlahovic ha reagito in modo scontento.Allegri ha commentato: "Ho parlato con Dusan così come con gli altri giocatori. Sta bene come tutti gli attaccanti, tranne Yildiz che non sarà convocato a causa della gastroenterite. Quando i attaccanti segnano nelle partite significa che sono in forma, e sono contento perché ho molte opzioni in attacco e questo potrebbe essere determinante". Vlahovic spera di tornare decisivo già in questa partita per mettere fine alla questione della Champions League e per godersi un'estate più tranquilla, con l'Europa come obiettivo e lontano da possibili complicazioni di mercato.