Quale sarà il futuro di Dusan? Come scrive La Nazione, nella settimana che porta alla sfida contro la Juventus, squadra favorita per l'acquisto di Vlahovic, emerge una volontà chiara da parte della dirigenza della Fiorentina. Quale? Proprio non accordarsi ancora una volta con la Juventus, ma favorire una cessione ’indolore’... all’estero. Un addio da completare, possibilmente, a fine stagione per continuare a inseguire le coppe europee.