Saranno ore convulse. Particolari. Elettrizzanti. Adesso manca solo la firma per Dusan Vlahovic, poi sarà un nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante ormai ex Fiorentina - Viola che riceverà un totale di 75 milioni - ha trovato oggi l'intesa definitiva con i bianconeri, inclusa la tanto discussa commissione per l'entourage del giocatore. IL PRIMO GIORNO - Oggi è stato il giorno di Darko Ristic, agente del serbo, insieme ai suoi collaboratori già arrivati nella serata di ieri al JMedical. Per Vlahovic confermato il contratto da quattro anni e mezzo a circa sette milioni netti a stagione. E le commissioni? Si parla di circa dieci milioni lordi, ben al di sotto delle voci circolate nelle ultime ore. La Juve aspetta ora le negativizzazione del calciatore, ormai positivo al Covid da una settimana. Domani il tampone-verità: se sarà negativo, potrà addirittura già svolgere le visite mediche. Secondo Tuttosport, l'arrivo a Torino potrebbe essere già questa notte.