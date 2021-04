Come raccontato da Rai Sport, la Juve è sulle tracce di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina, classe 2002, ha trovato infatti continuità nella squadra viola e sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo profilo. Fino a questo momento, l'attaccante ha collezionato 15 gol e del primo cambio in panchina, tra Iachini e Prandelli, a beneficiarne è stato proprio Dusan. Che ora aspetta novità per il rinnovo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Commisso e Barone ne parleranno una volta acquisita la salvezza aritmetica. E la Juve, dopo Chiesa, osserva un altro talento cresciuto in Toscana in attesa di fare la sua mossa.