Rorrey Fenty, il fratello della cantante Rihanna, è un rapper, un imprenditore, ma soprattutto un tifoso bianconero. È stato lui a diffondere una delle prime foto di Dusan in maglia bianconera, molto prima delle pubblicazioni sul sito della Juve. Lo scatto è stato fatto allo stadio e nella foto Vlahovic guarda in camera con la faccia seria e indossa il bianconero. Da Rorrey, una scritta: “Beast Mode ON”. Come dire, abbiamo comprato una forza della natura.