Nervosismo, palesato in campo e in panchina. Gol che non arrivano. Una certezza: questo non è il miglior momento attraversato da Dusan Vlahovic dal suo arrivo alla Juventus. In un'analisi su Gazzetta.it, vengono indicate le responsabilità di Massimiliano Allegri: "La Juventus non riesce a coinvolgere Dusan nel gioco, la manovra sempre abbastanza casuale gli impedisce di esaltare le sue qualità e in particolare il tiro. E il primo responsabile è il tecnico".