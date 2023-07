Dusanè al centro del calciomercato bianconero: il serbo nelle prime due stagioni alla Juventus non ha soddisfatto le grandi aspettative, con 42 presenze e 17 gol in Serie A da gennaio 2022, ma il 23enne senza dubbio è ancora uno degli attaccanti più ambiti d’Europa. Giuntoli su indicazioni di Allegri sta valutando le offerte per Vlahovic, che essendo stato pagato 70 milioni di euro più 10 di bonus solo un paio di anni fa può essere nel mirino solo delle squadre più ricche. Tra queste ovviamente c’è il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che davanti ha perso Lionel Messi ma che ha già fatto colpi da 90 come Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Milan Skriniar e Marco Asensio. Davanti, però, manca la punta di peso.Sulla speciale lavagna scommesse “prossima squadra Vlahovic” è in picchiata la quota del PSG, che è proposto a quota 1.30, con la conferma alla Juventus che nel giro di pochi giorni è quasi raddoppiata arrivando a 3.00. C’è poi l’opzione Chelsea a 4.00, con il Bayern Monaco che sembra essere intenzionato a cercare altrove ma è ancora in corsa a quota 10.00. Più staccate Manchester United e Real Madrid a 25.00. Buone notizie invece per quanto riguarda Federico Chiesa: il talento italiano dovrebbe indossare la maglia della Juventus anche nella prossima stagione, per una quota di 1.40.