Vlahovic al Milan se...le condizioni necessarie per il trasferimento

Vlahovic al Milan: le condizioni per l'operazione

ll nome di Dusan Vlahovic, se dovessero verificarsi determinate condizioni economiche, resta in alto nella lista delle preferenze del Milan, che prosegue la ricerca di un centravanti da dare a Massimiliano Allegri oltre a Santiago Gimenez. Il club rossonero rimane molto vigile sul serbo, che è in rottura con la Juventus e il cui rinnovo ormai è improbabile. Ma in che modo il Milan potrebbe ingaggiare Vlahovic?Vlahovic è arrivato a guadagnare 12 milioni di euro alla Juventus, una cifra che il Milan non intende pareggiare, ma i dirigenti rossoneri, riferisce la Gazzetta dello Sport, sperano di acquistarlo in saldo con uno stipendio quasi dimezzato (più bonus). Due le condizioni necessarie affinché il matrimonio si consumi. La prima, si legge, è che Vlahovic si svincoli dalla Juve o vada via a prezzo di saldo (in entrambi i casi con una buonuscita). La seconda è che accetti un ingaggio dimezzato al quale aggiungere bonus legati alla vittoria del campionato e (magari) della classifica dei bomber.

Al momento non c'è una trattativa reale che potrebbe aprirsi più avanti, tra una ventina di giorni, quando le condizioni per il Milan potrebbero essere più abbordabili e fattibili. Serve quindi pazienza.