Buona la prima per il nuovo numero 9 dellaDusan. L'attaccante serbo aveva scelto la Juventus nel corso dello scorso mercato di gennaio ed era arrivato dallascaldando i cuori dei tifosi che sono accorsi per acclamarlo al. Il suo trasferimento come ricordiamo ha scatenato le ire dei tifosi viola che gli hanno anche dedicato uno striscione sulla. La scorsa stagione il centravanti serbo si era presentato in grande, scegliendo quella magliache in precedenza apparteneva a CristianoIn questa stagione Dusan ha scelto di cambiare numero prendendo la maglia, quella che era di Alvaroora tornato all'Atletico Madrid. Anche un cambio di look perchè il serbo all'esordio si è presentato con le meches. Il nuovo numero 9 ora calcia i, lo scorso anno compito di Paulo, ed è il miglior realizzatore dagli 11 metri: su 14 calciati 13 li ha realizzati. È lui il trascinatore di questa nuova Juventus, contro ilsi è da subito visto quando è stato protagonista di una doppietta e si è conquistato il calcio di rigore. Ora Dusan sembra rinato dopo la pubalgia della scorsa stagione e può sognare in grande., parola che Vlahovic ha imparato nel 2018 quando è approdato alla Fiorentina, ma che ora vede come obiettivo concreto.