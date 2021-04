Il mattatore del primo tempo di Fiorentina-Juventus, quel Dusan Vlahovic che ha messo in apprensione la retroguardia bianconera in più di un'occasione, e ha trasformato il rigore che sta decidendo l'1-0 viola con cui le due squadre sono ora all'intervallo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo: "Sappiamo tutti quanto vale questa partita, dobbiamo dare l'anima e continuare così mettendoci il 200% fino alla fine. Solo così possiamo riuscire a battere una grande squadra come la Juve. Il cucchiaio a Szczesny? Ora non riesco a spiegarlo, mi è venuto in testa e l'ho fatto. L'esultanza alla Toni? Volevo solo dire che ero stato pazzo".