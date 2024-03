Juve, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

Darkoè ancora a Torino. E potrebbe non essere un caso, dato che il suo precedente blitz in città risaliva ad appena una decina di giorni fa, quando si era fatto fotografare proprio con Dusan. Non è escluso, in sostanza, che l'agente dell'attaccante serbo abbia incontrato la, o che lo farà a breve. Il tema? Ovviamente ilcon i bianconeri, che porterebbe la scadenza del suo contratto oltre quella attuale fissata nel 2026. Ora infatti, a differenza di qualche mese fa, il prolungamento per un paio di stagioni sembra tutt'altro che impossibile, visto che il club non ha più l'assillo - conquistato l'accesso al Mondiale - di dover necessariamente compiere sacrifici importanti in estate, come scrive La Gazzetta dello Sport.I contatti tra le parti sono in corso già da tempo, ma per mettere tutto nero su bianco servirà l'aritmetica conferma del quarto posto e dunque della qualificazione alla prossima Champions League, senza la quale potrebbe risultare tutto più complicato. Anche perché - non va dimenticato - a Vlahovic dovrebbe essere corrisposto uno stipendio in doppia cifra (attualmente prende 10 milioni di euro, che arriveranno fino a 12). E questo è un altro motivo per cui ha senso che la Juve valuti un prolungamento, che consentirebbe di spalmare meglio le cifre e rendere meno "pesante" l'investimento.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.