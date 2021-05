La vittoria della Fiorentina contro la Lazio nell'ultimo anticipo della 35a giornata dà una mano alla Juventus e alle altre squadre in corsa per la qualificazione in Champions. Con una doppietta del solito Vlahovic i viola mandano ko la squadra di Simone Inzaghi che perde 0-2 e potrebbe definitivamente aver perso il treno per l'Europa che conta. I biancocelesti al momento sono fermi a 64 punti, -5 dalla Juve ma con una partita in meno da recuperare contro il Torino.