"Ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra". Questa, secondo il settimanale di gossip Chi, la motivazione per cui Dusan Vlahovic avrebbe interrotto la sua relazione con Mariasole Pollio, giovane influencer e attrice apparsa anche nella serie tv "Don Matteo", subito dopo il suo trasferimento alla Juve. I due non avevano mai ufficializzato la loro liaison, ma qualche tempo fa su Instagram si erano scambiati dei cuori, che non sono passati inosservati ai più attenti. Ad ogni modo, Mariasole non sembra aver perso il suo splendido sorriso, almeno stando a quanto pubblicato sul suo profilo social seguito da oltre un milione e mezzo di follower.

