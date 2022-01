Secondo quanto riportato da Sportitalia, c'è l'accordo tra la Juventus e la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Per il canale tematico, il club bianconero ha dunque strappato la cifra giusta alla Viola e arriva a una base di 67 milioni di euro più bonus, tali da permettere al giocatore di svolgere già entro fine settimana le visite mediche con il club torinese.



L'intesa sull'ingaggio del giocatore è ormai nota da tempo, Vlahovic andrebbe a guadagnare ben 7 milioni a stagione per i prossimi anni. La Juve ha rotto gli indugi: Dusan è molto vicino a essere un giocatore bianconero.