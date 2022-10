Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Difficile da spiegare la sofferenza nel finale. Siamo entrati cattivi e determinati. Io parto da me stesso, potevo fare meglio, quelle palle che mi hanno messo Angel e gli altri potevo fare meglio, non sono soddisfatto. Importante vincere, dobbiamo a testa bassa continuare a migliorare, in silenzio".GOL - "Attaccanti vivono di gol, la cosa più importante. Però io sono sempre focalizzato che la squadra fa bene, se posso aiutare i gol arrivano di conseguenza. Se penso troppo che devo fare qualcosa mi metto peso addosso e non faccio le cose con lucidità, devo stare più calmo e concentrato. Partita passata, guardiamo a sabato, a migliorare con umiltà e silenzio".DI MARIA - "Onorato di giocare con lui, di vederlo tutti i giorni di imparare da lui, sono contento. Vorrei sfruttare il più possibile i momenti con lui in campo".