Le parole dia Sky:LA PARTITA - Abbiamo fatto una buona partita contro una grandissima squadra in uno stadio così storico. Abbiamo creato tantissimo, stava a me fare quello che ci si aspetta da me, dall'attaccante della Juventus e non sono riuscito. Tre occasioni importanti, di testa, il cucchiaio e poi dopo la riconquista. Sono molto dispiaciuto, soprattutto per il mister, i compagni , i tifosi. L'abbiamo preparata al meglio, abbiamo fatto tutto giusto, ma avevo tre occasioni e non ho fatto gol e non abbiamo vinto. Se la buttavo dentro forse sarebbe stato diverso. Uno step di crescita, non mi giustifico ma è uno step di crescita. Non mi rimprovero niente sapendo come mi alleno. Oggi non é entrata, con il lavoro duro dalla prossima continueranno ad entrare.REAZIONE - In una squadra come la Juve tu come attaccante ci si aspetta che tu sia decisivo. Non lo sono stato e devo migliorare. Non sono uscito dalla aprtita perchè sapevo che c'erano altre occasioni, partita è passata daremo tutto per preparare la prossima partita con l'Atalanta. No nci sarò per un'ingenuità, un giallo ingenuo. Supporterò compagni, mister e farò il tifo per loro.EMPOLI - Ha cambiato un po' di cose, avevamo una partita in casa, importante da giocare, eravamo favoriti e dovevamo vincere. Siamo un po' crollati dopo, abbiamo affrontato Inter a -1, poi abbiamo perso, può succedere, potevo reagire meglio anche lì, poi Udinese e Verona che non abbiamo vinto e questo fa la differenza. Oggi niente da dire ai miei compagni, abbiamo fatto il massimo. Il mister l'ha preparata bene e abbiam ofatto tutto bene tranne la finalizzazine. torneremo a vincere.