Le parole dia Sky:- "Si sono contento, tutti siamo contenti per questa vittoria visto che il Frosinone è un'ottima squadra che gioca bene e in casa ne aveva persa una. Abbiamo dato tutto e abbiamo vinto meritatamente, ma faccio i complimenti al Frosinone".- "Scelta tecnica del mister, ma io sono un professionista, mi metto a disposizione, sono qui a fare quello che il mister chiede. non ho problemi, volevo solo concentrarmi se entravo e penso che ho fatto bene. Potevo fare meglio nella prima occasione, in allenamento si risolverà. L'iimportante è che abbiamo vinto e passiamo un buon natale".- "A volte è difficile quando sbagli, per esempio un rigore. Visto che sono giovane è difficile da gestire, sto tornando al massimo e spero di essere ancora meglio. Mi devo allenare bene, ascoltare il mister e aiutare la squadra".- "Una cosa bella, tutti abbiamo sogni e obiettivi. Sappiamo già dall'inizio qual è il nostro, lavoriamo per questo partita dopo partita. La cosa importante è la Champions poi vediamo. Mio obiettivo? Aiutare la squadra e dare il massimo. Spero poi che i gol arriveranno".