Dusan Vlahovic sarà al centro dell'attacco della Juventus domani contro il Nantes. Nessun dubbio per Massimiliano Allegri che punterà sul centravanti serbo. Ma come è fino ad ora l'andamento del giocatore in Europa? Per quanto riguarda le trasferte, Vlahovic non segna da tre partite. L'unico gol messo a referto fuori casa in campo europeo è quello al debutto in Champions League contro il Villarreal.