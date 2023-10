Come racconta Tuttosport,non gioca titolare dal crollo di, quasi un mese fa nell’unica sconfitta stagionale della Juventus, e non segna dalla doppietta rifilata alla Lazio il 16 settembre al JStadium. La sfida di San Siro lo stuzzica in modo particolare:Una motivazione in più per cercare di fare la differenza e trasformare la domenica nella sua nottata di gloria. E dire che il Meazza è l’impianto dove DV9 ha giocato più minuti, 370, in tutte le competizioni. Dopo aver incontrato le stelle della Juventus nella maxi festa per i 100 anni di proprietà Agnelli, Vlahovic sarà andato a vedersi uno dei gol più iconici nella storia di Milan-Juventus, la rovesciata di Alessandro Del Piero per il colpo di testa vincente di David Trezeguet, un successo che regalerà lo scudetto 2004-05.