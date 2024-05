Atalanta-Juventus, le parole di Vlahovic

Dusan Vlahovic ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia grazie al suo gol. Queste le parole dell'attaccante della Juventus: "A testa calda faccio fatica a parlare, posso solo ringraziare tutti, i miei compagni. Sappiamo le difficoltà che abbiamo affrontato, abbiamo centrato i due obiettivi. L'Inter ha vinto meritamente, oggi avevamo una finale contro una grande squadra, faccio i complimenti all'Atalanta. Sto già pensando come vincerne tante altri. ""Siamo entrati in un momento in cui faticavamo ad uscire ma posso garantire che non abbiamo cambiato niente. Ci girava anche male, abbiamo centrato obiettivo Champions e Coppa Italia""Anno prossimo puntiamo a vincere tutto perché siamo la Juventus, è nel dna di questa squadra".