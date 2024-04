Juve-Lazio, le parole di Vlahovic

Dusan Vlahovic, autore del gol del 2-0 contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset: "E’ stato un periodo davvero difficile per tutti noi, sapevamo di dover essere all’altezza di questa partita. ""Abbiamo giocato contro squadra forte, con allenatore forte, abbiamo dato tutto. Dopo il primo gol è stato tutto più facile ma abbiamo giocato solo il primo tempo, ci sarà un'altra partita a Roma.""Domenica Giochiamo il campionato che è ancora importantissimo. Andiamo di partita in partita.""Non mi importa anche se potevo fare molto meglio. La cosa più importante è che la squadra vinca, non importa chi fa gol"."Speriamo di si, oggi abbiamo fatto una grande partita, ringrazio i tifosi che sono venuti oggi e spero continueraanno a sostenerci.""Complimenti al mister per come ha preparato la partita".