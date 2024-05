Vlahovic Juve, le parole

Le parole di Dusan Vlahovic a Juventus Creator Lab sulla finale di Coppa Italia.IL GOL - "Visto come si sviluppava l'azione, sapevo che quel giocatore che mi marcava a uomo sarebbe venuto forte su di me e che giocava tantissimo a pressione, Dicevamo che si poteva trovare spazio dietro le spalle con un corto-lungo e così è stato. Quando ho visto che Andrea (Cambiaso ndr) stoppava la palla ho fatto un movimento verso di lui, poi sono andato dietro la schiena di Hien. Fortunatamente è rimasto un giocatore che mi teneva in gioco, poi come ho ricevuto palla in avanti, ero convinto e sapevo che avrei fatto gol. Non era facile perché l'ho sentito dietro di me, ho messo il braccio per allontanarlo e mi sono spostato sul destro e poi ho piazzato la palla. Comunque era l'inizio della partita, non si poteva esultare tantissimo, però sicuramente ho provato emozioni fortissime. Alla fine abbiamo vinto e questa è l'emozione più grande di tutti noi, siamo davvero contenti e dobbiamo continuare così"COPPA ITALIA - "Vedendo i ragazzi, vedendo i compagni, l'ambiente dopo la partita contro la Salernitana ero convinto che alla fine avremmo vinto. Non per sottovalutare nessuno, ma avevo visto la squadra, avevo visto la convinzione, l'attenzione e tutto quello che facevamo. Giocare una finale contro la Juventus non è facile per nessuno. Loro sono partiti come favoriti e non credo fossero abituati a queste pressioni. Si diceva che l'Atalanta avrebbe vinto sicuramente e che non avremmo avuto chance, ma alla fine abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. L'Atalanta è fortissima e lo sta dimostrando, siamo riusciti a vincere una partita davvero difficile".INCORAGGIAMENTO AI COMPAGNI – "Lo faccio spesso, so quanto è importante, so che mi sentono. Importante che io porti questa emozione, io sono il primo difensore, guardano tutti verso di me, le reazioni che faccio io, le corse che faccio io. Se le faccio bene lo fanno anche gli altri, se io mi fermo si fermano tutti. Che sia io, o Moise o Milik. Io vivo le partite su un piano emotivo veramente alto e cerco di trasmettere energia positiva. A volte non è stato così ma provo sempre a fare il massimo".