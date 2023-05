Dusanha parlato ai canali ufficiali della società bianconera. Le sue parole."Vincere oggi era importantissimo perché abbiamo fatto una striscia negativa, oggi era importante e siamo contenti":- "Sono molto contento, mi mancava da tanto. Spero di continuare cosi e vediamo la prossima partita":"Oggi per me soprattuto è una giornata molto triste per quello che è successo a Belgrado sta mattina, vorrei mandare un abbraccio alle famiglie e a chi era li. Speriamo non si ripetano mai più, sono triste e colpito, mando davvero un abbraccio a tutti".