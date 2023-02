Le parole dia Juventus Tv:"Sicuramente stasera sarà una gara difficile contro una squadra organizzata che marca a uomo. Speriamo di vincere, l'importante non è chi segna ma ottenere i tre punti. Le ultime vittorie hanno cambiato il morale della squadra? Sicuramente, qua i pareggi vengono trattati come sconfitte. Dobbiamo fare quello che ci chiede Allegri e continuare così, se oggi non otteniamo il risultato significa che non abbiamo fatto niente nelle ultime partite. Infortunio Rosucci? Volevo mandarle un grandissimo in bocca al lupo, siamo tutti con lei e non deve mollare"