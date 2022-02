Le parole di Vlahovic a Mediaset:



"Il gol è un sogno che si è avverato, però non sono contentissimo perché non abbiamo vinto. io, il mister e tutta la squadra volevamo vincere, non è accaduto però guardiamo avanti. Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati nello spogliatoio, ma va ricordato che c'è anche l'avversario, abbiamo fatto la nostra partita e a volte dipende anche da come girano gli episodi. Sto cercando sempre di migliorare e tenere i piedi per terra, la mia esultanza era per una persona della mia famiglia".