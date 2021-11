La partita cheha giocato contro ilha confermato la sua dimensione di, a dispetto dell’età. Non ha solo le qualità atletiche e tecniche che tutti vedono, ma anche: uno “normale” non avrebbe sopportato la situazione che lui sta vivendo a Firenze. Ogni giorno che passa ci convinciamo sempre di più che. In particolare lo sarebbe per la, la quale in quel ruolo ha un. Anzi, il buco nero.L’acquisto dia gennaio: con lui al centro dell’attacco, le prospettive dei bianconeri diventerebbero completamente differenti, sia inche in. Qualcuno avanzerà dubbi: può un solo calciatore essere così importante? Domanda legittima, ma la nostra risposta è chiara: sì, se quel giocatore è forte come Vlahovic e va a colmare una lacuna gravissima come quella che Allegri ha in quel ruolo. Attorno al serbo, girerebbe tutta la squadra: daalle sue spalle asulla fascia. E perfino il centrocampo, mediamente di qualità modesta, ne trarrebbe un sicuro beneficio.Il centravanti, però, è così importante per la Juve che il club deve preparare ancheda mettere in pratica se - com’è possibile, forse probabile - non riuscirà a prendere, il quale potrebbe essere catturato da altre situazioni, magari il, oppure potrebbe rinviare il proprio addio allaal mercato estivo (e in quest’ultimo caso). Quale può essere una soluzione alternativa al centravanti viola? Impossibile trovarne una altrettanto soddisfacente, ma Dusan non è l’unico attaccante centrale che esista. Basta non andare a prendere un altroo un altro. Un’altra seconda punta, insomma. Di quelle, già ce ne sono troppe.@steagresti