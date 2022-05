Nell'ultimo turno di campionato la Juve ha conquistato 3 punti fondamentali per l'accesso alla prossima Champions League, grazie all'insolita doppietta di Leonardo Bonucci. Ma tra le tante note positive, c'è da registrare anche il dato negativo legato alla scarsa prolificità degli attaccanti bianconeri in queste ultime uscite, con Dusan Vlahovic che è finito nel mirino delle critiche. L'attaccante serbo è infatti accusato di aver ridotto la sua media gol da quando è arrivato all'ombra della Mole, realizzando 17 reti in 21 apparizioni con la maglia Viola e appena 6 centri in 12 presenze da quando è al servizio di Max Allegri. Dato che inevitabilmente lo fa scivolare da 0,8 a 0,5 reti a partita ma che comunque, se analizzato con le giuste proporzioni potrebbe anche ribaltarsi. NUMERI ALLA MANO - Partendo con ordine, 5 delle 17 reti messe a segno con la Fiorentina, Vlahovic le ha realizzate su calcio di rigore, occasione che a Torino non gli si è ancora mai presentata. Dunque, se rapportassimo solo i sigilli messi a segno su azione la media sarebbe si ancora superiore, ma passerebbe da 0,8 a 0,57, con una differenza minima di 0,007. Ma se calcolassimo il parametro di valutazione per ogni rigore trasformato di 0,76, il calcolo totale sulle 12 reti trasformate diventerebbe di 10,05 xgol e quindi si ridurrebbe allo 0,47 a partita. In bianconero la media cambia, arrivando a raggiungere un valore di 6,336 xgol (le 6 reti messe a segno), per un totale di 0,528 gol a gara. Ma non è tutto, perchè anche per quelli che dicono che le sue conclusioni verso la porta siano diminuite da quando ha sposato Madama c'è da ricredersi. Da quando è alla Juve infatti, il serbo ha tirato verso lo specchio avversario per ben 41 volte, raggiungendo una percentuale di 3,41 conclusioni a partita. 70 i tiri effettuati con il club gigliato nelle 21 partite disputate e, se consideriamo i rigori sarebbe comunque inferiore, sfiorando il 3,33. Insomma, numeri alla mano Vlahovic continua ad infrangere record in ogni dove, in attesa che esploda definitivamente.