Vlahovic dopo Lecce-Juventus a DAZN

Dusan, dopo la doppietta segnata al Lecce, parla così ai microfoni di DAZN."Neanche Ronaldo? Non esageriamo, sono contento. Ho aiutato la squadra, le mie doppiette non avrei potute farle senza squadra. Speriamo di continuare così""Sono sempre calmo. Sul campo si vedono più le emozioni, non mi disturbano le cose tanto. Siamo riusciti a vincere contro un avversario tosto, campo tosto, arrivano da 4 utili di fila in casa. Vittoria importante per noi, soprattutto perché non abbiamo preso gol"."Non ci pensiamo. Vediamo partita dopo partita. Dopo c'è l'Empoli, vero? Poi penseremo all'Inter. Sarà fondamentale"."Cambio di ritmo? Sto bene fisicamente, è semplice. Non ho cambiato nulla, sto lavorando come sempre, dormire bene, mangiare bene, allenarsi bene. Lo facevo anche prima, ma sto bene fisicamente. Grazie a Dio non ho problemi. E' l'unica differenza".