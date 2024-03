Le parole di Dusana DAZN dopo- "Tutte, se voglio fare quello step ulteriore queste occasioni vanno sfruttate. Abbiamo avuto occasioni importanti, non ho da rimproverarmi niente perchè sto dando tutto, stasera è andata così ma abbiamo fatto una grandissima partita, tutto quello che il mister ci ha chiesto. Se poi avessimo segnato la partita sarebbe andata diversamente. Mi complimento con i compagni, ho visto delle facce... Abbiamo fatto una grande partita, poteva andare diversamente".- "Volevo portarla con me in avanti, poi ho deciso di tirare di prima ed è andata sopra la porta. Di solito faccio gol, non ci ho pensato troppo. L'ho vista corta, pensavo in quel secondino che se la stoppavo il giocatore poteva entrare in scivolata. Se voglio diventare quello che penso di poter diventare devo sfruttare queste occasioni, ma sono sicuro che i gol arriveranno. Cosa sto pensando? Di diventare un grande attaccante. Voglio sempre fare il massimo, con 4 occasioni voglio 4 gol, ma il problema è che non abbiamo vinto ed è la cosa che mi dispiace. Tutti vogliono diventare i migliori al mondo e stiamo lavorando per questo, è andata così. Ci lavorerò e spero di tornare a far gol appena posso, con l'Atalanta non ci sarò".- "Il mister è stato bravissimo con questi tanti giovani, ci sono ragazzi di 18-19 anni come Kenan e Nonge... Eravamo in lotta per lo scudetto e dobbiamo continuare ad ascoltarlo, già dall'anno prossimo dovremo pretendere lo scudetto perché qui tutto il resto non conta. Il mister ha fatto un grandissimo lavoro, ci ha fatto crescere tanto e ci sono state circostanze che non ci hanno permesso di continuare nella lotta. L'Empoli ci ha dato un colpo mentale, con l'Inter siamo entrati in partita dopo quella batosta. Avevamo l'Udinese in casa, poi sappiamo tutti come è andata. Sono ulteriori step di crescita, sono cose che ci aiuteranno già dall'anno prossimo".. - "Se vinciamo un trofeo e ci qualifichiamo per la Champions. Alle cose personali non ci penso, voglio solo aiutare la squadra perchè siamo un grande gruppo e so quanto ci tengono tutti, è la cosa che ci spinge ad andare avanti. Se uno fa 20 gol e non si vince non ha senso".- "No, assolutamente".