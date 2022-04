Dusan Vlahovic a caccia del titolo di capocannoniere di Serie A. Se finora il centravanti serbo sembra non aver fatto rimpiangere Cristiano Ronaldo, di cui ha raccolto l'eredità anche con il numero 7 sulla maglia bianconera, ora mette il portoghese nel mirino anche per raggiungere un altro traguardo personale, che l'ex Real Madrid era riuscito a conquistare nella stagione 2020-21 con 29 gol. Attualmente il classe 2000 è fermo a 22 reti, ma la stagione non è ancora finita. Se riuscisse a centrare l'obiettivo, sarebbe il decimo giocatore nella storia della Juventus a salire sul "trono" dei marcatori: prima di lui ce l'hanno fatta Borel nel 1933, Boniperti nel 1948, Charles nel 1958, Sivori nel 1960 e Bettega nel 1980, nonchè Platini per tre anni consecutivi dal 1982 al 1985, Trezeguet nel 2002, Del Piero nel 2008 (ma anche l'anno prima in Serie B, per la cronaca) e infine Cristiano Ronaldo, prima di lasciare Torino per tornare al Manchester United.