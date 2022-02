12









Da CR7 a DV7. Contro il Verona arriverà la prima volta in bianconero di Dusan Vlahovic e potrebbe essere subito tutto molto bello. Il grande colpo del mercato invernale spera di battezzare l'esordio con un gol, seguendo le gesta di alcuni dei grandi del passato. Ma chi c'è riuscito? È la notte di Dusan Vlahovic, quella che dopo gionri di parole e sogni farà cominciare la sua era. Max Allegri, pur avendo provato a normalizzare il tutto, sa benissimo che la Juve aveva assoluto bisogno di Vlahovic e senza perdere altro tempo, lo getterà nella mischia già contro il Verona. A parole lo ha già messo sullo stesso piano di Haaland e Mbappé, scrive il Corriere dello Sport, è nei fatti però che c'è la consapevolezza di avere a disposizione un centravanti in grado di dominare per anni e anni. E stasera all'Allianz Stadium le due missioni combaciano: la Juve deve vincere, Dusan deve segnare.



COME I BIG? - Subito in gol, chi c'è riuscito? Sono 17 i gol segnati con la Fiorentina in campionato - 17 come quelli segnati complessivamente da Paulo Dybala, Alvaro Morata, Moise Kean, Federico Chiesa e Kaio Jorge - ma il prossimo è il più importante. E potrebbe essere oggi. I grandi attaccanti stranieri della Juve non sempre han centrato il bersaglio al primo tentativo: non ci sono riusciti due big come Ronaldo (4a giornata) e pure David Trezeguet, lo straniero con più gol nella storia della Juve (138) che si sbloccò alla seconda. Ci riuscirono, invece, Dybala e Mandzukic, in Cina nel 2015, nella Supercoppa vinta 2-0 contro la Lazio e anche Gonzalo Higuain, partito dalla panchina contro la Fiorentina nell'agosto 2016 e autore del 2-1 finale. Stesso risultato per Carlos Tevez, gol all'esordio in Supercoppa nell'agosto del 2013 nel 4-0 contro una Lazio. E uguale destino per Zlatan Ibrahimovic, che nel 2004 entrò in corsa e segnò nello 0-3 rifilato al Brescia. Andando più indietro, all'8 settembre 1957, esordio con gol anche per John Charles e Omar Sivori. Esempi buoni, di cui andare a caccia...