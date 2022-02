Come racconta il Corriere dello Sport, il fattore Vlahovic ha cambiato la Juventus. "Sarà anche costato 80 milioni di euro, bonus compresi, ma il serbo ha rivitalizzato una formazione che con lui ha vinto due gare su due. Contro un bel Sassuolo, l'ex viola è stato decisivo come lo era stato domenica con il Verona e, anche se stavolta non è entrato nel tabellino dei marcatori (la Lega Serie A ha considerato autorete di Tressoldi e non suo gol l'azione decisiva a due minuti dalla fine), l'impatto di DV7 sul mondo bianconero è stato devastante".