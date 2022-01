E' già disponibile la maglia della Juventus numero 7: il suo nuovo proprietario è Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero ha mandato in tilt lo store e le vendite delle casacche stanno raggiungendo numeri che in questi anni, con un altro Sette, la Juve ha ben conosciuto. E' scoppiata la Dusan-mania, e la differenza in termini di decibel per quest'acquisto si è decisamente sentita. Ora vedremo a quanto ammonteranno le vendite, ma la voglia di sognare sembra decisamente tornata.