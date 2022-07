Dusansi racconta a Tuttosport. Il centravanti bianconero ha commentato la richiesta dei 30 gol fatta da Allegri, replicando «Capocannoniere e scudetto? Speriamo che quest’anno possa essere la prima volta dopo tanto tempo! Comunque è più importante che la Juve vinca, poi gli obiettivi personali arrivano di conseguenza. Per me sarebbe già una soddisfazione fare tanti gol e aiutare a vincere la Juve: questo sarebbe il regalo più grande e più importante. La Juve è una società gloriosa: non era difficile scegliere. Io sono per il “non mollare mai”, combattere sempre, spingersi fino alla fine. È anche la filosofia della Juve. E poi sappiamo tutti cosa significa Juve in Italia: per me è un onore essere qui».«Con il mister li facciamo sempre questi duelli. Sono contento perché vinco sempre io...»