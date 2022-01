22 - Prima di Dusan Vlahovic (21 anni e 355 giorni v Genoa), l’ultimo calciatore che da Under 22 aveva realizzato almeno 17 gol nelle prime 22 gare stagionali della propria squadra in Serie A era stato Paolo Rossi con il Vicenza nel 1977/78 (21 anni e 170 giorni). Auguri. — OptaPaolo

Il primo giorno da juventino per Dusanè iniziato alle prime luci dell'alba di questa mattina, quando è sbarcato per la prima volta nel quartier generale della Continassa, dove una folla gremita lo acclamava e lo accoglieva come un eroe. L'attaccante serbo è infatti considerato uno dei migliori talenti in circolazione e non lo dimostrano solo la sua devastante forza fisica o il suo fiuto del gol, ma anche i numeri sono tutti dalla sua parte.L'ultimo dato raccolto è quello della piattaformache, stabilisce come l'ormai ex numero 9 della Fiorentina sia l'unicoO meglio, l'unico dopo moltissimi anni, perche il soloregistrato fù quello di ', quando indossava la maglia del