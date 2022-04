Il gol con la Salernitana è l'unico nelle ultime sei partite: cosa succede a Dusan Vlahovic? L'attaccante serbo ha cambiato media realizzativa. Ed è passato da un gol ogni 102 minuti con la maglia della Fiorentina a impiegarne 192 per andare a segno in maglia Juve. Un cambio drastico, con una certezza alla base: se Dusan non ha cambiato la Juventus, la Juventus ha parzialmente cambiato Dusan.