Federico Chiesa è stato il migliore della Juventus nella sconfitta contro il Napoli. "Questa volta è vivo nella partita, anche se non brillante come altre volte. E infatti, nella girandola dei cambi, Allegri non lo sacrifica: lui ripaga con il bellissimo diagonale che vale l’illusorio pareggio, dopo il pregevole pallone per la testa di Vlahovic nel primo tempo", il commento di Tuttosport che dà 7 in pagella all'attaccante italiano. Per Chiesa una boccata d'ossigeno dopo le prestazioni negative nelle ultime settimane che avevano alimentato le critiche e le voci sul futuro.