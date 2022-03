Intervenuto a Offside-Terzo Tempo, format in onda su Twitch, il portiere Emiliano Viviano ha parlato anche del trasferimento di Fabio Quagliarella dal Napoli alla Juve, ai tempi molto chiacchierato. Ecco il racconto dell'ex Sampdoria e Fiorentina, che oggi milita in Turchia: "Ero uno dei pochi a conoscere la situazione legale di Quagliarella, dunque il motivo per cui andò via dal Napoli. Non ha mai pensato di andare alla Juve prima che fosse coinvolto in quella vicenda".