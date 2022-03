L'ex Samp Emiliano Viviano, oggi in Turchia, si è raccontato, parlando anche del trasferimento di Quagliarella dal Napoli alla Juve: "Sono ancora molto legato anche alla Sampdoria, dispiace per come sia finita. Ero uno dei pochi a conoscere la situazione legale di Quagliarella, dunque il motivo per cui andò via dal Napoli. Non ha mai pensato di andare alla Juve prima che fosse coinvolto da quella vicenda. Sono stato vicino al Napoli una volta, ma non vi dico quando. C’è stato un approccio perché gli azzurri avevano un problema in porta, ma dissi di no perché stavo bene alla Samp e non avevo bisogno di andare altrove".