Emiliano Viviano, portiere del ​Fatih Karagümrük e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del match di ieri sera tra i viola e la Juventus: "Io sono sempre molto onesto: Cuadrado ha fatto un'entrata da rosso diretto, Borja Valero due falli in 60 minuti. Per me i due rigori per la Juve non c'erano. Ci sono dinamiche inconcepibili, come il rigore fischiato contro di noi con il Verona. Una partita come quella di ieri dà grande entusiasmo. Fortunatamente ho vinto 4-5 volte contro la Juventus".